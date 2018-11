Turchia: rilasciati accademici, meno uno

ISTANBUL, 18 NOV - In Turchia sono stati rilasciati tutti tranne uno i 14 fra accademici, imprenditori e giornalisti fermati a Istanbul per legami con l'associazione Anadolu Kultur, guidata dal noto filantropo e attivista per i diritti umani Osman Kavala, che è detenuto da oltre un anno per sospette attività eversive contro lo Stato. L'agenzia Anadolu ha reso noto che è rimasto in detenzione l'accademico Yigit Aksakoglu, che lavora alla Bilgi University di Istanbul. Aksakoglu è anche il rappresentante in Turchia della fondazione privata Bernard van Leer per la promozione dell'infanzia. Quanto a Kavala, Amnesty International e Human Rights Watch ne hanno chiesto più volte il rilascio, sottolineando tra l'altro che non è stato ancora presentato nei suoi confronti alcun atto d'accusa formale.