MotoGp: Valencia, ripartito il Gp

ROMA, 18 NOV - Dopo la sospensione per la forte pioggia caduta sul circuito, è ripartito il Gp della Comunità Valenciana. Secondo l'ordine in gara al momento della sospensione, è partito in testa lo spagnolo Alex Rins (Suzuki), davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso e alla Yamaha di Valentino Rossi.