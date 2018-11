Espargarò "Peccato, eravamo competitivi"

ROMA, 18 NOV - Aleix Espargaró è caduto nelle prime battute del GP di Valencia, una gara tormentata dalla pioggia e decimata da tante cadute. Dopo un weekend sempre tra i migliori Aleix si è confermato nel warmup che ha chiuso con un brillante 2/o posto, a conferma della sua competitività sul bagnato e dei progressi della RS-GP. Scattato dalla 8/a casella Espargarò ha mantenuto la posizione ma al terzo passaggio le condizioni dell'asfalto lo hanno tradito, finendo nella ghiaia. Un esito che lascia l'amaro in bocca visto l'andamento di tutto il weekend. Il compagno Scott Redding, scattato nella 2/a partenza dalla nona casella, ha concluso 11mo. "Sono arrabbiato perché oggi avevamo una grande opportunità - le parole di Aleix - abbiamo dimostrato di essere competitivi per tutto il weekend. Ma sono incappato in un highside alla curva tre. Le condizioni della pista erano veramente al limite, la visibilità era praticamente zero. Credo che la bandiera rossa debba essere esposta prima che i piloti inizino a cadere".