Rifiuti: Governo firma protocollo intesa

CASERTA, 19 NOV - E' stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d'Intesa sulla Terra dei Fuochi. Con questa firma il governo mette in campo un "piano di azione contro i roghi nella Terra dei Fuochi" e ciò dimostra la "particolare sensibilità e determinazione del governo nel contrastare il fenomeno delle discariche abusive e degli incendi dolosi. Abbiamo un obiettivo ben preciso tutelare la salute delle popolazione della Terra dei Fuochi". Ad affermarlo, in conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte.