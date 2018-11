Arriva albero di Natale alla Casa Bianca

WASHINGTON, 19 NOV - La stagione festiva in Usa è partita oggi con l'arrivo alla Casa Bianca, in una carrozza tradizionale trainata da cavalli, dell'albero di Natale, accolto da Donald Trump e da Melania al portico nord. Quello di quest'anno, alto quasi sei metri, proviene dal vivaio 'Mountain Top Fraser Fir' di Newland, North Carolina, il cui titolare Larry Smith è stato nominato 'grand champion' nella competizione dell'associazione nazionale alberi di Natale, fornitrice ufficiale della residenza presidenziale dal 1966. "Mi sento come se avessi vinto finalmente il super bowl (una della maxi lotterie americane, ndr )", ha commentato Smith, al suo quinto tentativo di aggiudicarsi l'onore di fornire l'albero natalizio alla Casa Bianca. Una tradizione che risale al 1889, quando il presidente Benjamin Harrison mise un albero di Natale nella Yellow room, decorata con candele e giocattoli per i suoi nipoti. Dal 1912 l'albero continua ad essere esposto nella Blue Room.