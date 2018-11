10 Paesi a Ue, zero emissioni entro 2050

BRUXELLES, 20 NOV - Il ministro dell'ambiente Sergio Costa e i colleghi di Danimarca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia hanno inviato una lettera alla Commissione europea in cui chiedono che l'Ue s'impegni per zero emissioni nette di gas serra entro il 2050 e riveda anche il target a breve termine con cui vuole tagliare le emissioni di almeno il 40% nel 2030. Si vuole così spingere Bruxelles verso obiettivi più ambiziosi nella sua strategia a lungo termine che sarà presentata il 28/11.