Dolce & Gabbana, salta sfilata a Shangai

PECHINO, 21 NOV - Dolce & Gabbana ha cancellato la sfilata-evento di questa sera all'Expo Centre di Shanghai, dopo le polemiche sulla campagna social nel mirino degli internauti cinesi per razzismo e sessismo: come trend topic, la vicenda ha avuto in serata oltre 120 milioni di "letture" su Weibo, Twitter locale, incluse le critiche di Zhang Ziyi, star di "Memorie di una Geisha". Uno screenshot ha riportato i commenti attribuiti a Stefano Gabbana (che ha denunciato un hackeraggio) secondo cui la Cina era definita "una mafia maleodorante, sporca e ignorante".