Manovra, amb. Francia: nessuna ingerenza

ROMA, 22 NOV - "Seguiamo la situazione in Italia ed il dialogo con la Commissione europea, ma noi non vogliamo fare nessuna ingerenza in una procedura molto ben definita tra la Commissione europea e l'Italia". Lo ha detto l'ambasciatore francese Christian Masset in un forum con i giornalisti dell'ANSA rispondendo ad una domanda sulla manovra italiana. "Quando ci sarà la discussione in Consiglio, valuteremo questo dialogo", ha aggiunto.