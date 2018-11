Di Maio, da M5s no accuse a Giorgetti

ROMA, 22 NOV - "Leggo da qualche parte" che ci sono accuse M5S a Giorgetti. "Non e' così, smentisco. Lui e' in mezzo a tensioni per le quali c'è la solidarietà di M5S perchè forse da' fastidio al Coni e a Malago'". Lo ha detto conversando con i giornalisti alla Camera, il leader politico del MoVimento, Luigi Di Maio.