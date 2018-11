Moavero,migranti economici?No a chiusure

(ANSAmed) - ROMA, 22 NOV - Bisogna "capire che chi fugge da guerre deve trovare accoglienza. Ma anche di fronte al migrante economico non si deve restare ottusamente chiusi, ci deve far porre domande, capire perché fugge, intensificare iniziative per lo sviluppo e metter fine al traffico di esseri umani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ai Med Dialogues.