Conte, con dpcm 36 mld investimenti

ROMA, 22 NOV - "Sugli investimenti ricordo che il Governo sta per adottare in via definitiva il DPCM che ripartisce le risorse, pari ad un ammontare di circa 36 miliardi, del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera dopo la bocciatura Ue della manovra.