Sfregia ex con acido, fermato a Tenerife

ROMA, 22 NOV - Un italiano è stato arrestato ieri dalla polizia spagnola con l'accusa di aver lanciato dell'acido sul volto della sua ex fidanzata di 25 anni, martedì sera a Tenerife. Lo riferisce El Mundo, precisando che l'uomo è stato fermato all'aeroporto di Tenerife mentre tentava di prendere un aereo per tornare in Italia. Ad identificarlo sarebbe stata la vittima che, ricoverata con prognosi grave, è stata poi dimessa. L'uomo era arrivato sull'isola da pochi giorni insieme a un'altra donna. L'aggressione è avvenuta martedì sera dopo le 21.30 in una caffetteria di La Cuesta, vicino a La Laguna, aggiunge la radio tv locale. Nei pressi c'era una pattuglia della polizia locale che ha ricevuto l'allarme lanciato da una casa vicina. La vittima è stata poi portata in ambulanza all'ospedale universitario delle Canarie dove ha passato la notte. Secondo alcune ricostruzioni, la donna aveva ricevuto diversi messaggi minacciosi dal suo ex in Italia.