Istat, export extra Ue ottobre, +5,3%

ROMA, 23 NOV - Le esportazioni dell'Italia verso i paesi extra europei riprendono a crescere, dopo la flessione di settembre. A ottobre l'export aumenta del +5,3% e anche in termini tendenziali cresce dell'11,6% che si riduce a +7,6% eliminando l'effetto prodotto dal diverso numero di giorni lavorativi. Le importazioni, invece, calano dello 0,1% su base mensile e salgono del 24,9% su base annua (+20,3% dopo la correzione per i giorni di calendario). "Lo stimolo alla crescita tendenziale dell'export - osserva l'Istat - risulta fortemente concentrato nelle vendite verso gli USA, che contribuiscono per circa il 40% all'aumento dell'export al lordo delle differenze nei giorni lavorativi. Le vendite verso gli USA risultano particolarmente rilevanti per i prodotti farmaceutici, i macchinari e gli alimentari". L'incremento congiunturale delle esportazioni è esteso a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, tranne i beni di consumo durevoli (-1,4%).