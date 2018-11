TAv:Chiamparino, Governo non ha rispetto

TORINO, 23 NOV - "Devo sottolineare l'assoluta mancanza di rispetto istituzionale con cui sta lavorando questo governo, che procede o per filiere di appartenenza politica oppure cercando di rapportarsi direttamente con una parte delle piazza ignorando quelle che sono le regole minime di una democrazia partecipata e liberale, cioè che ci sono istituzioni che fino a prova contraria rappresentano i cittadini". Così il governatore Sergio Chiamparino, a margine della firma sull'intesa per le opere compensative della Torino-Lione. "Per esempio sono sei mesi che i cittadini aspettano per avere risposte sul completamento dell'autostrada Asti-Cuneo, senza ricevere alcun tipo di risposta", osserva Chiamparino, che auspica un cambio di rotta del governo sulla Torino-Lione. "Mi aspetterei che di fronte a parte di coloro che hanno organizzato la piazza del 10 novembre, il governo sciogliesse le riserve. Credo non avverrà ma mi auguro di essere smentito, sarei pronto perfino a dire 'viva Toninelli'".