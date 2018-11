Il Re Leone, trailer live action Disney

ROMA, 23 NOV - La magia de Il Re Leone torna a far sognare al cinema a quasi 25 anni di distanza dal grande successo del film d'animazione. Arriverà nelle sale italiane il 21 agosto 2019 il nuovo film Disney dedicato alla storia del piccolo grande leone Simba, rivisitata in chiave live action, e su https://youtu.be/zsvRY6ovqDM è visibile il primo trailer, che sta facendo scatenare i fan sui social portando l'hastag #TheLionKing tra i top trend. Diretto da Jon Favreau (Il Libro della Giungla, il film Marvel Iron Man), il film è realizzato con tecniche cinematografiche all'avanguardia per dare nuova vita ai celebri e amati personaggi. "Il Re Leone è uno dei classici Disney più amati da ogni generazione - ha commentato Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia - ed è un'emozione grandissima per noi vedere questi personaggi tornare sul grande schermo in una veste completamente nuova".