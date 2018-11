15enne rapito, minorenni in carcere

MILANO, 23 NOV - Sono tutti in cella al Beccaria a Milano i quattro minorenni di Varese, alunni delle medie inferiori, che lo scorso 9 novembre hanno rinchiuso in un garage e torturato un 15enne il quale si era rifiutato di 'consegnare' un suo amico che aveva con la gang un debito di qualche euro per della droga. Le ordinanze nei confronti di tre ragazzi sono state firmate dal gip del tribunale dei Minorenni su richiesta della Procura e sono state eseguite oggi dalla Squadra mobile. Un altro dei giovani era stato fermato il 20 novembre. I quattro,tranne uno di origini ivoriane, sono italiani e frequentano le medie o la prima classe delle superiori con percorsi di studio "non regolari". Sono ritenuti "autori dei gravissimi fatti" dei giorni scorsi, frequentano o l'ultimo anno delle medie o il primo anno di scuola superiore. Per loro le accuse sono di tortura, sequestro di persona aggravato, lesioni personali aggravate e rapina aggravata.