Salvini a M5S, Italia ha bisogno di "si"

CAGLIARI, 23 NOV - "Il discorso delle infrastrutture ci differenzia dai nostri alleati di governo del M5s con i quali sono comunque orgoglioso di amministrare questo Paese da cinque mesi. L'Italia e la Sardegna hanno bisogno di sì e di andare avanti e non di tornare indietro". Lo ha detto Matteo Salvini a Cagliari, seconda e ultima giornata del suo tour nell'Isola. La Sardegna in particolare, secondo Salvini, "ha bisogno di energia, di metano, di collegamenti telefonici. Non è possibile non riuscire a fare mezza telefonata che duri più di un minuto quando attraversi la Sardegna in macchina - incalza - e dico in macchina visto che attraversarla in treno è un pio desiderio".