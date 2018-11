Carlo, 'Kylie o Shane' per Royal Baby?

LONDRA, 23 NOV - Spunta fra il serio e il faceto l'ipotesi di un nome da popstar, come "Kylie o Shane", per il prossimo Royal Baby di casa Windsor. Ad accennarvi è il principe Carlo parlando, in tono apparentemente scherzoso, del toto nome che impazza in attesa della nascita del primo figlio del suo secondogenito Harry e della nuora Meghan Markle, l'ex attrice afroamericana divenuta duchessa di Sussex in seguito al matrimonio del maggio scorso.La presunta ispirazione, ammicca l'erede al trono citato da SkyNews, potrebbe essersi materializzata nel corso della recente visita in Australia della coppia. "Detto fra noi, sospetto che i nomi Kylie e Shane potrebbero essere in lizza", ha dichiarato il nonno del nascituro nel corso di un ricevimento a Londra per il centenario dell'Australia House, la più antica sede diplomatica dell'isola rimasta oceanica sotto la corona britannica. I nomi menzionati da Carlo sono quelli di due delle più note celebrità australiane, la popstar Kylie Minogue e il campione di cricket Shane Ward.