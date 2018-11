Botte a ex, cittadini lo fanno arrestare

NAPOLI, 24 NOV - La perseguitava da tre anni, da quando era uscito dal carcere, dove era detenuto per rapina, e lei voleva interrompere la relazione. Minacce di morte, aggressioni fisiche. L'ultimo episodio ieri quando, in strada, in via Campana, si è impossessato del telefono della ex e voleva picchiarla. Alcuni passanti, però, non sono rimasti indifferenti e quando hanno visto le difficoltà della vittima, hanno chiamato il 112 e fatto arrestare lo stalker. E' accaduto a Pozzuoli, in provincia di Napoli: in manette un uomo di 32 anni. Sono stati i carabinieri della compagnia di Pozzuoli a fermare l'uomo: per lui l'accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e rapina commessi ai danni della ex compagna. Le persecuzioni erano iniziate nell'agosto 2015: da allora nessuna tregua. Lo stalker è ora ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. La donna è stata accompagnata in ospedale per un trama al braccio. (ANSA).