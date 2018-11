Pmi Confindustria, paura sia Caporetto

ROMA, 24 NOV - Nella trincea delle pmi di Confindustria, il 98% delle associate, "c'è indubbiamente una preoccupazione che sta salendo ogni giorno in maniera esponenziale". Il leader della Piccola Industria, Carlo Robiglio - in una intervista all'ANSA - descrive il clima nelle imprese, tra Governo e manovra: "L'imprenditore non ha paura delle difficoltà, ha paura dell'incertezza, delle cose non chiare". E "mai come in questo momento vede incertezza quindi blocca gli investimenti", c'è chi "ha paura che finisca in una Caporetto".