Moavero, noi parliamo con tutti

(ANSAmed) - ROMA, 24 NOV - "Il governo segue la tradizione dell'Italia: noi siamo saldamente ancorati a Nato ed Ue, all'alleanza strategica con gli Usa, ma parliamo con tutti. E questi Med Dialogues sono la conferma di questa tradizione": lo ha detto in chiusura dei dialoghi mediterranei di Roma il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. "In un mondo sempre più aperto e globalizzato bisogna dialogare con tutti, sempre sulla base degli ancoraggi con Nato ed Ue. Scelte fatte con lungimiranza, che hanno portato decenni di pace, sicurezza. Basta vedere i filmati del dopoguerra, degli anni del terrorismo per capire quante cose abbiamo superato, sempre dialogando con i partner", ha detto. "Sono state giornate importanti di lavori, ma anche un'importantissima occasione di incontri bilaterali, nostri e tra le presenti personalità. Lo testimonia anche la forte attenzione dei media che ringrazio. Mi è bastato dire qui una cosa eterodossa: che i migranti sono esseri umani per aver un riscontro sulla stampa di ogni orientamento".