Manovra: Della Vedova, Conte cambi rotta

ROMA, 24 NOV - "Spread a parte, l'isolamento politico in cui Salvini e Di Maio hanno precipitato l'Italia nell'ambito europeo è totale. Mentre esponenti del nostro governo insultano la Commissione Ue e i leader dei principali paesi partner per fare propaganda sul complotto, l'Italia perde autorevolezza e peso nelle decisioni su dossier importanti per la nostra economia e la nostra sicurezza". Lo dichiara il coordinatore di +Europa, Benedetto Della Vedova. "Stare dentro l'Unione europea da antagonisti anziché da protagonisti è una strategia miope e autolesionista. Conte (se avesse l'autonomia che non ha) a Bruxelles dovrebbe cambiare radicalmente strategia, prima ancora della manovra", conclude Della Vedova.