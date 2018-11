Khashoggi:'re è con principe ereditario'

RIAD, 24 NOV - Un importante membro della famiglia reale saudita, il principe Turki al-Faisal, ha affermato che i leader del G20 che la prossima settimana si riuniranno in Argentina vedranno il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, e non è importante se avranno rapporti più o meno cordiali con lui, perché comunque il principe è qualcuno con cui "dovranno avere a che fare". Turki ha sottolineato che l'omicidio del giornalista dissidente Jaml Khashoggi nel consolato saudita ad Istanbul "è un incidente inaccettabile" che rovina la reputazione dell'Arabia Saudita nel mondo. "Dovremo sopportarlo ... e lo affrontiamo". Il principe ha iniziato il suo primo viaggio all'estero dall'uccisione di Khashoggi. Dopo il Medio Oriente, il 30 novembre sarà a Buenos Aires per il G20. "Che i leader presenti al vertice parlino cordialmente con il principe ereditario o meno, credo che tutti riconoscano che devono avere a che fare con il regno come Paese, con re Salman e con il principe ereditario", ha detto Turki.