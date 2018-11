Brexit, ok dei 27 leader Ue ad accordo

BRUXELLES, 25 NOV - "I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'Accordo di divorzio" dal Regno Unito "e alla Dichiarazione politica congiunta" sulle relazioni future. L'annuncio è stato dato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter. Ora la parola passa a Londra. "Se fossi un parlamentare britannico voterei a favore dell'accordo" - ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker al suo arrivo al vertice - perché "è il migliore possibile per la Gran Bretagna", e perchè l'Ue non cambierà le sue posizioni fondamentali". "Oggi - ha anche ribadito - è un giorno triste, vedere un Paese come la Gran Bretagna abbandonare l'Ue non è un momento di giubilo ma una tragedia". "Ora - ha detto il capo negoziatore Ue Michel Barnier - è giunto il momento che ognuno si assuma le sue responsabilità", in quanto "questo accordo" di divorzio "è il passo necessario per costruire la fiducia tra l'Ue e la Gran Bretagna per costruire i prossimi passi".