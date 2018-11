Auto in voragine al Circeo, un disperso

ROMA, 25 NOV - Un'auto che stava transitando sulla via Pontina nei pressi di San Felice Circeo, in provincia di Latina, è rimasta coinvolta in uno smottamento della strada, dovuto molto probabilmente al maltempo. Lo smottamento è avvenuto all'altezza di San Vito. I vigili del fuoco cercano un uomo che risulta disperso. Secondo il racconto fatto da alcuni testimoni ai soccorritori, l'uomo sarebbe stato trascinato via dall'acqua di un vicino canale, ma al momento non è stato trovato il corpo. L'auto finita all'interno dell'enorme voragine è stata recuperata ed è vuota. A bordo c'era un altro uomo che si è salvato uscendo dall'abitacolo. Salva anche una donna passata in auto poco prima del crollo. E' polemica sulla sicurezza della via Pontina, da tempo teatro di incidenti e criticità. Forza Italia chiede la realizzazione dell'Autostrada Roma-Latina. I Verdi sollecitano la messa in sicurezza e il potenziamento degli investimenti per il trasporto ferroviario.