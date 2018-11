Borsa: Milano vola a +2,5% con le banche

MILANO, 26 NOV - La Borsa di Milano vola con il Ftse Mib che guadagna il 2,5% a 19.179 punti, dopo l'apertura del governo sulla manovra finanziaria. Apertura in netto calo per lo spread tra Btp e Bund tedesco a quota 291 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,27%. Piazza Affari è sostenuta dai forti rialzi delle banche dove si mettono in mostra Banco Bpm (+4,2%), Unicredit (+4,7%), Intesa (+4,8%) e Bper (+4,2%).