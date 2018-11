Conte, coesione sfida importante Governo

ROMA, 26 NOV - "La coesione territoriale è una delle sfide più importanti che questo Governo sta raccogliendo" dice il premier, Giuseppe Conte, intervenendo all'incontro organizzato da Poste con tremila sindaci dei piccoli comuni. Sono, dice, la "frontiera dell'intervento di questo Governo in alcuni ambiti per noi fondamentali" Quella di oggi organizzata da Poste, dice Conte di fronte alla platea di sindaci, è "una giornata che coniuga il tessuto della tradizione economico sociale del nostro Paese con l'orgoglio del campanile e anche con l'innovazione". Sottolinea l'importanza del "patrimonio custodito proprio nei piccoli Comuni". E come sia "nel vissuto di ognuno di noi". "E' anche il mio particolare: nato in piccolo comune, mio padre era il segretario comunale", dice, sottolineando "quanto sia prezioso il lavoro quotidiano delle piccole amministrazioni, che racchiudono l'anima e la tradizione civica italiana".