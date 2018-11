Ponte Genova: Bono, progetto con Salini

MONFALCONE (GORIZIA), 26 NOV - "Abbiamo presentato" un progetto per la costruzione del ponte di Genova. "Siamo in due, siamo noi e Salini Impregilo insieme con le migliori competenze italiane che collaboreranno con noi". Lo ha confermato l'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, a margine di una cerimonia con Msc nello stabilimento di Monfalcone (Gorizia). Fincantieri sarà capofila? "Siamo in due, siamo due capofila".