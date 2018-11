Ilo, crescita salari ai minimi dal 2008

GINEVRA, 26 NOV - La crescita dei salari globali nel mondo è al minimo dal 2008, mentre le donne guadagnano su scala mondiale circa il 20% in meno rispetto agli uomini, rivela l'ultimo Rapporto sugli stipendi del mondo reso noto dall'Organizzazione internazionale de lavoro (Ilo). Nel 2017, la crescita dei salari globali è scesa al livello più basso dal 2008, ben al di sotto dei livelli prevalenti prima della crisi finanziaria globale, secondo il nuovo rapporto basato sui dati di 136 Paesi. In termini reali (corretti dall'inflazione) la crescita dei salari globali è rallentata dal 2,4 % del 2016 all'1,8 % nel 2017, precisa un comunicato dell'Ilo. Nei paesi industrializzati del G20 la crescita dei salari reali è diminuita passando dall'1,7 % del 2015 à 0,9% nel 2016 e allo 0,4% nel 2017. Nei paesi in via di sviluppo e emergenti del G20 la crescita si è situata tra il 4,9% del 2016 e il 4,3 % del 2017.