Corona: Pg, torni in carcere

MILANO, 26 NOV - La Procura generale di Milano ha chiesto in udienza ai giudici della Sorveglianza che venga revocato l'affidamento terapeutico a Fabrizio Corona e che, dunque, torni in carcere a scontare la pena. In aula, da quanto si è saputo, l'Avvocato generale Nunzia Gatto, 'numero due' della Procura generale, ha ricostruito tutte le violazioni che Corona avrebbe commesso parlando anche delle sue 'ospitate rissose' in tv e mostrando nell'udienza di quasi 5 ore anche lo 'scontro' al 'Gf vip' con Ilary Blasi. I giudici sono in riserva.