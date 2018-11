Roma di Cuaron, bene il test sale in Usa

NEW YORK, 26 NOV - Alfonso Cuaron fa il pieno al box office di New York e Los Angeles, due citta' apripista per la conquista dell'Oscar: "Roma", il film Leone d'oro a Venezia 2018, che Netflix distribuira' in streaming a partire da meta' di dicembre, ha riempito un cinema di West L.A. e due sale di Manhattan per tutto il lungo ponte di Thanksgiving. Le proiezioni fanno parte di una controversa strategia pre-Oscar che il colosso globale della televisione ha adottato per migliorare le chance di Cuaron di vincere l'ambita statuetta del miglior film agli Academy Awards il 24 febbraio. Netflix non riporta incassi ma secondo l'Hollywood Reporter "Roma" avrebbe venduto da 90 mila a 120 mila dollari di biglietti nell'arco del lungo week-end del Ringraziamento. Non impegnandosi a tenere le sue pellicole nelle sale per i tre mesi canonici, Netflix non puo' piazzarli nella maggior parte dei circuiti: anche nel caso delle tre sale di questo week-end e' stato costretto a affittarle, una tattica paragonata al "self-publishing"