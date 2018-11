Scala:alla prima Mattarella e 3 ministri

MILANO, 26 NOV - Torna la politica alla prima della Scala. Il 7 dicembre, per l'Attila che inaugura la stagione lirica, sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e almeno tre ministri. Si tratta della prima volta del Capo dello Stato che, da quanto è stato eletto, non ha mai partecipato alla prima (ma è stato presente al concerto per i 150 anni dalla nascita di Arturo Toscani). Nel 2015 non poté partecipare per l'apertura del Giubileo, nel 2016 fu la crisi di governo seguita alla bocciatura del referendum costituzionale a farlo desistere, mentre lo scorso anno era all'estero. Non ha ancora sciolto la riserva sulla sua presenza la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, mentre sono attesi il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. E' anche possibile che alla Scala 'torni' il vicepremier Matteo Salvini, che aveva partecipato all'inaugurazione alcune volte da consigliere comunale di Milano.