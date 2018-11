Gilet gialli: Dior, rubati gioielli

PARIGI, 26 NOV - La celebre boutique di Dior in zona Champs-Elysees ha denunciato rapine e saccheggi subiti sabato scorso durante la manifestazione dei gilet gialli. I danni subiti sono dell'ordine di un milione e mezzo di euro, 500.000 per il furto di gioielli, oltre un milione per i danni. La polizia sta cercando di capire, attraverso l'osservazione delle immagini girate dalle telecamere di sorveglianza, se a rubare i preziosi siano stati dei manifestanti o ladri infiltrati nella manifestazione per fare bottino pieno. Mentre si attendono le cifre dei danni subiti dal grande magazzino Louis Vuitton, poco distante, Dior ha denunciato il furto di mezzo milione di gioielli, danni ingenti e vandalismo generalizzato contro le vetrine e le teche all'interno del negozio. Secondo quanto si apprende, due persone sarebbero state poste in stato di fermo per furto e danneggiamenti.