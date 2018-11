Violenza donne: Di Maio, ora Stato c'è

ROMA, 27 NOV - Ci sono alcuni dati "che fanno ribollire il sangue nelle vene. 150: è la media annuale di femminicidi che vengono compiuti in Italia, praticamente uno ogni due giorni. Sono numeri che mettono i brividi perché rendono l'idea di quanto sia diffuso il problema". Così il vicepremier Luigi Di Maio in un post in cui preannuncia l'approvazione domani in cdm del disegno di legge sul 'Codice rosso'. Questo provvedimento "deve avere anche un'altra funzione: la prevenzione. Quindi faccio un appello: denunciate! Non abbiate paura, lo stato è più forte di qualsiasi violenza che abbiate subito e adesso è al vostro fianco, con ogni mezzo a sua disposizione"