Ancelotti, con Stella Rossa non decisiva

NAPOLI, 27 NOV - ''Non credo che quella di domani con la Stella Rossa sarà una partita decisiva. Sarà senz'altro importante, ma non decisiva. La mia sensazione è che la qualificazione si deciderà nell'ultimo turno del girone''. Carlo Ancelotti, alla vigilia della gara con i serbi, ritiene che la qualificazione agli ottavi di Champions il Napoli se la giocherà a Liverpool. ''Il nostro obiettivo - dice l'allenatore - è quello di passare il turno, ma la sensazione che ho è che domani non si decide niente, anche perché il girone è molto equilibrato. Certo la gara di domani è di fondamentale importanza. Noi siamo posizionati molto bene in questo gruppo che sembrava quasi impossibile. Ora manca - conclude - solo la ciliegina sulla torta che possimao mettere nelle ultime due partite''.