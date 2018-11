FI, riscrivere manovra, ecco emendamenti

ROMA, 27 NOV - La manovra finanziaria va riscritta completamente, non bastano limature o ritocchi. E a chiederlo in primis è l'Unione europea. Pena, l'avvio della procedura di infrazione contro l'Italia. Parte da questa premessa la posizione di FI che ha presentato oltre 1000 emendamenti alla legge di bilancio illustrati alla stampa a Montecitorio. Tra le proposte, la cancellazione del reddito di cittadinanza e della cosiddetta quota 100 sulle pensioni, il raddoppio dell'attuale dotazione del Fondo povertà, l'eliminazione per tutti i contribuenti delle aliquote Irpef del 38 e 41% e l'aumento da 75mila a 150mila della soglia a partire dalla quale scatta l'aliquota del 43%, in vista della riforma della flat tax. "Se la manovra non verrà modificata, la procedura di infrazione è inevitabile, e il tutto per cosa? Per un piatto di lenticchie rancide", ha detto il deputato Renato Brunetta.