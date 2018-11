Leclerc debutta,Di Maio, in bocca a lupo

ROMA, 28 NOV - "Charles Leclerc è il nuovo pilota della Ferrari. Oggi metterà piede per la prima volta in Ferrari e nella macchina. Ha 21 anni. Facciamogli tutti un in bocca al lupo!": così il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Instagram in vista della seconda giornata dei test Pirelli ad Abu Dhabi che vedrà il debutto del giovane pilota monegasco al volante della 'Rossa'.