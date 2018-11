Terrorismo: paura in centro a Macomer

NUORO, 28 NOV - Paura in centro a Macomer durante il blitz che stamattina in pieno centro ha portato all'arresto di un presunto terrorista islamico. Le forze dell'ordine e la Polizia Municipale hanno bloccato tutti gli accessi tra le centralissime Corso Umberto e via Roma di fronte alla Banca Intesa dove era parcheggiato il furgone bianco dell'uomo poco prima che salisse a bordo. Dopo l'arresto il mezzo è stato sequestrato dalla forze dell'ordine. Sono stati momenti di apprensione tra i passanti, i clienti e i dipendenti della Banca Intesa che hanno chiuso l'ingresso all'istituto di credito, soprattutto dopo che in città si è diffusa la voce che si potesse trattare di una rapina. Nel centro di Macomer tra la via Mazzini e via Brigata Sassari dietro il corso Umberto vive una nutrita comunità di extracomunitari, alcuni dei quali si sono integrati nella vita del paese e hanno dei figli nelle scuole cittadine. Diversi sono venditori ambulanti che sono proprietari di furgoni sempre parcheggiati nella zona.