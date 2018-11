Dissesto suolo: Costa, decreto da 10 mld

ROMA, 28 NOV - Un decreto legge entro dicembre per la lotta al dissesto idrogeologico, con risorse fino a 10 miliardi. Questa l'ipotesi cui si sta lavorando, anche nell'ambito della dialettica con l'Ue sul deficit. L'idea - spiega il ministro Sergio Costa, a margine di una conferenza sull'acqua - è di pensare a un decreto, invece che inserire norme apposite in Manovra, perché oltre al "profilo finanziario" sono necessarie norme per "velocizzare" la spesa e aumentare la "gestione del territorio". Inoltre, "siamo in emergenza" e "il decreto" è "lo strumento migliore". Del decreto - dice Costa - se ne parlerà anche nel cdm di oggi; la questione rientra nella discussione con l'Unione europea dal momento che questo tipo di spese, legate a investimenti sul dissesto del suolo, sono slegate dal deficit. Infatti, le risorse per il dissesto - rileva Costa - sono di circa 6,5 miliardi; e con questo decreto si arriva a 10 miliardi.