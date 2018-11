Brexit: Pil può calare 3,9% in 15 anni

LONDRA, 28 NOV - L'economia britannica è destinata a perdere fino a un 3,9% di Pil entro 15 anni con la Brexit, se sarà approvato l'accordo di divorzio dall'Ue sottoscritto dalla premier Theresa May con Bruxelles. Lo prevedono gli scenari elaborati dal Tesoro e resi pubblici oggi. Il calo sarebbe tuttavia molto maggiore, fino a un 9,3%, in caso di 'no deal', ossia di un traumatico divorzio senz'accoro.