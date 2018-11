May: restare nell'Ue non è opzione

LONDRA, 29 NOV - "Rimanere nell'Ue non è un'opzione" perché "il popolo ha votato per uscirne". Così Theresa May stamattina durante un'audizione in commissione parlamentare sulla Brexit. Pressata da alcuni deputati a dire cosa accadrebbe se l'accordo di divorzio da lei sottoscritto a Bruxelles fosse rigettato a Westminster, la premier si è poi limitata a dire che "vi sarebbero misure pratiche" da prendere senza dare dettagli. Mentre ha glissato sui rischi di un no deal, insistendo che ora è tempo di "focalizzarsi sull'accordo" sul tavolo.