Ucraina: Cremlino, non serve mediazione

MOSCA, 29 NOV - Mosca non vede la necessità di mediatori tra Russia e Ucraina dopo "la provocazione" dello Stretto di Kerch ma "è grata" a tutti coloro che sono disposti a contribuire agli sforzi per alleviare le tensioni. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Secondo il portavoce del Cremlino, "tutti coloro che desiderano contribuire e ne hanno l'opportunità possono farlo esercitando pressioni su Kiev". Oltre a Francia e Germania anche la Turchia si è proposta come 'mediatore' fra Russia e Ucraina per allentare le tensioni. La Turchia potrebbe svolgere un "ruolo da mediatore" nella crisi tra Russia e Ucraina. Recep Tayyip Erdogan prima di partire per l'Argentina, dove parteciperà al summit del G20 aveva detto di averne "discusso con entrambe le parti", riferendosi alle telefonate avute ieri con Vladimir Putin e Petro Poroshenko. Al vertice di Buenos Aires, ha aggiunto, sono in programma altri colloqui in merito.