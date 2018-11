Papa: vendere beni Chiesa, se per poveri

CITTA' DEL VATICANO, 29 NOV - "I beni culturali sono finalizzati alle attività caritative svolte dalla comunità ecclesiale". Lo dice il Papa sottolineando che, fermo restando "il dovere di tutela e conservazione dei beni della Chiesa, e in particolare dei beni culturali", essi "non hanno un valore assoluto, ma in caso di necessità devono servire al maggior bene dell'essere umano e specialmente al servizio dei poveri". Tuttavia la "dismissione non deve essere la prima e unica soluzione". Sulle chiese vuote: "un segno dei tempi che ci invita a una riflessione".