Casellati, vita umana è valore primario

ROMA, 29 NOV - "La battaglia contro la pena capitale va combattuta, fino alla fine, con il massimo impegno e tutte le risorse disponibili". Lo ha dichiarato oggi il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione dell'incontro con i Ministri della Giustizia dei Paesi partecipanti all'11esimo Meeting della Comunità di Sant'Egidio "Per un mondo senza la pena di morte". "Abbiamo il dovere - ha sottolineato Casellati - di affermare il primato della vita umana sull'interesse punitivo dello Stato. È un traguardo decisivo nel percorso di pace e di sviluppo tra i popoli". "Questa Presidenza del Senato avrà sempre un'attenzione particolare al dialogo costruttivo tra i Paesi abolizionisti e le nazioni che ancora applicano la sanzione capitale", ha concluso il Presidente Casellati, ringraziando la Comunità Sant'Egidio per l'impegno nelle attività di assistenza ai condannati.