Di Maio, avanti su pensione cittadinanza

ROMA, 29 NOV - "C'è ancora qualcuno che pensa che portare la pensione minima a 780 euro con la pensione di cittadinanza, come abbiamo stabilito con la manovra, sia 'populista'? Andate a dirlo ai nonni che muoiono di freddo. La pensione minima sopra la soglia di povertà è una misura di civiltà e non si torna indietro!". Così Luigi Di Maio in un post in cui commenta un rapporto secondo il quale quasi la metà degli anziani non si può permettere di accendere i termosifoni in casa.