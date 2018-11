Migranti: no Slovacchia a Global Compact

BRATISLAVA, 29 NOV - Il Parlamento monocamerale della Slovacchia ha respinto oggi definitivamente il Patto globale dell'Onu sulle migrazioni, il cosiddetto Global Compact. La rispettiva risoluzione è stata approvata da 90 deputati dei 142 presenti. Per la maggioranza dei deputati slovacchi, il documento Onu è in contrasto con l'attuale politica di sicurezza e di migrazione di Bratislava. La settimana scorsa il ministro degli esteri slovacco, Miroslav Lajciak (Smer, democratici sociali), l'unico a favore del patto Onu, ha minacciato le dimissioni nel caso in cui il Patto non fosse approvato.