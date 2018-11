Tribunale Bari, c'è contratto immobile

ROMA, 29 NOV - E' stato firmato oggi al ministero della Giustizia il contratto di locazione per l'immobile di Bari che dal 2019 sarà sede del Tribunale e della Procura del capoluogo pugliese. L'immobile, che si estende per una superficie lorda di circa 15mila metri quadrati comprese aree esterne e che si trova in via Dioguardi, sarà già disponibile a partire da lunedì prossimo per gli interi piani settimo, ottavo, nono e decimo dove saranno collocati gli uffici della Procura mentre i piani quarto, quinto e sesto, saranno consegnati il primo gennaio 2019. Le altre superfici dell'immobile saranno utilizzate dal Ministero a partire dal primo aprile 2019. La necessità di individuare un nuovo immobile per gli uffici giudiziari baresi è emersa nel maggio scorso dopo la dichiarazione di inagibilità per rischio crollo del Palagiustizia di via Nazariantz.