Istat, a novembre -0,1% mese, +1,7% anno

ROMA, 30 NOV - L'indice nazionale dei prezzi al consumo a novembre (Nic), sulla base dei dati provvisori, ha registrato una diminuzione dello 0,1% su ottobre e un aumento dell'1,7% su base annua (da +1,6% rilevato nel mese precedente). Lo rileva l'Istat. Nel dettaglio, i prezzi dei prodotti di largo consumo (il cosiddetto carrello della spesa) a novembre aumentano dello 0,7% su ottobre e del 1,1% su novembre 2017. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto aumentano dello 0,3% su ottobre e del 2% su novembre 2017. L'indice generale armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) cala dello 0,2% su ottobre e sale dell'1,7% sull'anno. L'inflazione acquisita per il 2018 è +1,2% per l'indice generale e +0,7% per la componente di fondo. Nell'intera Eurozona l'inflazione cala al 2,0% a novembre dal 2,2 di ottobre. E' la stima flash di Eurostat. Ad incidere di più l'energia (9,1% a novembre rispetto a 10,7% a ottobre), seguita da alimentari, alcolici e tabacchi (2,0% rispetto a 2,2% di ottobre).