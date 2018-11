Centrafrica: 1 bimbo su 4 è sfollato

ROMA, 30 NOV - A 5 anni dell'inizio della crisi nella Repubblica Centrafricana, un bambino su quattro è sfollato o rifugiato. A fine settembre, circa 643.000 persone, almeno la metà delle quali bambini, erano sfollate nel Paese e oltre 573.000 avevano trovato rifugio nei paesi vicini. Sono numeri diffusi da un rapporto dell'Unicef in cui si denuncia "l'emergenza ignorata" del Paese, travagliato dai combattimenti tra una dozzina di gruppi armati per i percorsi del bestiame e le terre ricche di diamanti, oro e uranio. Un milione e mezzo di bambini, sottolinea l'agenzia dell'Onu, hanno bisogno di assistenza, 300.000 in più rispetto dal 2016. Probabilmente, nel 2019, più di 43.000 bambini sotto i 5 anni affronteranno un rischio molto elevato di morire a causa di malnutrizione acuta grave. Migliaia di bambini sono intrappolati in gruppi armati e altre migliaia sono soggetti a violenza sessuale. Il numero di attacchi contro operatori umanitari, è più che quadruplicato: dai 67 episodi nel 2017 a 294 in soli otto mesi del 2018.