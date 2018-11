Non versa mantenimento a figli,arrestato

LAMEZIA TERME (CATANZARO), 30 NOV - Ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli minori non versando l'importo mensile stabilito dal Tribunale di Bolzano e violando così gli obblighi di assistenza familiare. Un uomo, Vittorio Mazza, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di polizia di Lamezia Terme in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano a seguito di una sentenza di condanna. L'arresto di Mazza, che ha precedenti per stalking, è stato fatto a seguito di una sentenza del Tribunale di Bolzano, diventata definitiva, con cui é stato condannato a 8 mesi di reclusione. L'importo mensile che l'uomo avrebbe dovuto versare era stato stabilito nel provvedimento di separazione emesso dal Tribunale di Bolzano.